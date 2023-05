GdS – Nessun incontro tra ADL e Spalletti prima di mercoledì. Il tecnico azzurro non è in città

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano Luciano Spalletti, in attesa di incontrare il presidente del club, ha optato per un profilo più discreto. Ieri ha pranzato presso uno dei ristoranti più tradizionali di Napoli e poi è tornato a Milano con la sua famiglia. La ripresa degli allenamenti avverrà domani a Castel Volturno, dove si vedrà nuovamente il tecnico del Napoli. Al momento non ci sono stati incontri con il presidente.