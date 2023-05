CdS – Giuntoli sempre più vicino alla Juve, ADL pensa al sostituto

Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli, pare essere molto vicino alla Juventus. A riportarlo è il Corriere dello Sport, oggi in edicola. Nulla ancora di certo, ma Aurelio De Laurentiis avrebbe già scelto il sostituto:

“La Vecchia Signora, da un po’ in attesa, ha chiesto conferme e adesioni e Cristiano Giuntoli, che dalla propria agenda aveva già spazzato via le lusinghiere proposte dall’Inghilterra, le ha detto sì. Adesso, perché tutto possa accadere alla luce del sole, affinché non sia gossip, non resta altro da fare che trovare il modo per staccarsi dal Napoli e da De Laurentiis senza strappi dolorosi, basterebbe una risoluzione o dimissioni accettate e quel contratto in scadenza 2024, da 1,4 milioni di euro, varrebbe un abbraccio, una stretta di mano, un sorriso. Cristiano Giuntoli andrà alla Juve dopo essersi lasciato inseguire per un bel po’, porterà con sé Giuseppe Pompilio, il suo amico da sempre, diplomatico e riflessivo, e Stefano Stefanelli. La sua scrivania è virtualmente assegnata a Pietro Accardi, ds all’Empoli con il quale il Napoli è stato ripetutamente in affari, che progetterà sempre e comunque insieme a Maurizio Micheli, il capo dell’area scouting e una bussola per De Laurentiis, il Napoli che verrà”. Si legge sul quotidiano.