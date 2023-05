GdS – Spalletti prima di rinnovare vorrebbe un incontro con il Presidente. I dettagli

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla questione rinnovo di Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano il Presidente Aurelio De Laurentiis ha manifestato la sua intenzione di esercitare l’opzione unilaterale. Spalletti però richiede un confronto prima di prendere una decisione definitiva. Attualmente il contratto rimane in linea con l’accordo biennale, siglato nel 2021 da 2,8 netti a stagione e un’opzione di rinnovo per una terza stagione alla stessa cifra. Il produttore cinematografico ha già esercitato l’opzione per un altro anno con il tecnico dello scudetto tramite pec, ma il tecnico chiede ora un confronto per rilanciare e verificare il progetto. Gli obiettivi non possono essere solo slogan. Ma come spesso accade in questi casi, potrebbe succedere che De Laurentiis contatti Spalletti per incontrarsi privatamente e parlare senza interferenze esterne.