Il Napoli, dopo 33 anni, ha vinto lo scudetto. Il terzo titolo è arrivato dopo il pari in casa dell’Udinese per 1-1. Al termine dell’incontro, è arrivato un Tweet di Aurelio De Laurentiis con cui celebra il grande risultato. “Una gioia immensa!!! Forza Napoli Sempre. Per Sempre”.

Una gioia immensa!!! Forza Napoli Sempre. Per Sempre #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 4, 2023