Osimhen a Dazn: “Abbiamo lottato tanto per questo, nessuno credeva in noi. Volevo tanto questo momento”

Ecco le primissime parole di un calciatore del Napoli dopo la vittoria dello Scudetto. Qui la parole di Osimhen:

“Abbiamo lottato tanto per vincere questo scudetto, ho lavorato tanto per arrivare a questo momento e ora ce lo godiamo.Nessuno credeva in noi, invece tutti noi credevano nello scudetto, io sono qui da tanto tempo e volevo tanto questo momento”.

Qual è la stata la partita dove avete capito che potevate vincere scudetto? “La partita di Roma è quella ci ha fatto capire che potevamo vincere lo scudetto. Devo molto alla squadra, sento la loro fiducia, la fiducia dei tifosi. Ho imparato a segnare tanto negli ultimi anni”.