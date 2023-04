LIVE MN – Napoli, la festa Scudetto è già partita: la marea azzurra fa partire i primi cortei e festeggiamenti

Oggi per il Napoli potrebbe essere una giornata gloriosa, quella della vittoria matematica dello Scudetto. La marea azzurra si è riversata in città sin dalle prime ore del mattino, nonostante le previsioni meteo non siano del tutto favorevoli ci stanno pensando i tifosi a scaldare la città partenopea con i propri festeggiamenti. Ecco i primi video che arrivano direttamente da strade e quartieri della città, totalmente invasa dai tifosi

11.30 – Sono già tanti i tifosi del Napoli scesi per le strade e in questi minuti è in corso un corteo spettacolare, con migliaia di napoletani che cantano e sventolano le bandiere azzurre.