Christillin: “È contagioso vedere la festa del Napoli, piano sicurezza perfetto”

Evelina Christillin, membro del board della Fifa, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal.

Queste le sue parole: “Sono a Napoli e posso dire che è tutto fantastico. Vedere bandiere e striscioni azzurri ovunque è bellissimo. Per me che arrivo da Torino, che non è famosa per il calore, è davvero un’emozione incredibile e contagiosa vedere questa festa. Ho parlato con il Prefetto e posso dire che tutto è stato fatto alla perfezione anche dal punto di vista della sicurezza. Il progetto di De Laurentiis merita i complimenti, ha tenuto conti in ordine prendendo dei campioni che erano degli sconosciuti. Applausi per lui e Giuntoli“.