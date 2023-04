Sky – Le probabili formazioni del derby campano tra Napoli e Salernitana al ‘Maradona’

Domenica al ‘Maradona’ il Napoli può chiudere definitivamente il campionato di Serie A 2022/23, per farlo serve ancora poco. Gli azzurri affrontano la Salernitana, e il mister azzurro non vuole cali di concentrazione, per questo la formazione sarà quella classica. In attacco senza Politano sarà ancora una volta Lozano ad agire sull’out di destra, mentre gli altri due sono perni insostituibili, Osimhen e Kvaratskhelia. Dal primo minuto ritornerà anche Rrahmani, che a Torino non ha giocato dall’inizio. Dall’altra parte la Salernitana arriva da 8 risultati utili consecutivi, e la cura Paulo Sousa ha portato punti importanti in ottica salvezza. Il club granata vuole conquistare punti importanti per allontanarsi dalla zona calda, con Dia come punta centrale e alle sue spalle ad agire da trequartisti Kastanos e Candreva. Queste le probabili formazioni del match:

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Kim; Olivera; Anguissa; Lobotka; Zielinski; Lozano; Osimhen; Kvaratskhelia

Salernitana – Ochoa; Daniuliuc; Gyomber; Pirola; Mazzocchi; Coulibaly; Vilhena; Bradaric; Candreva; Kastanos; Dia