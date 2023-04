Jacobelli: “Lo Scudetto di quest’anno merita di essere festeggiato nel modo migliore, questa vittoria è storica”

Il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di Maracanà, programma in onda su TMW Radio, del Napoli e dello Scudetto ormai prossimo. Queste le sue parole: “Ci sono diversi aspetti da sottolineare per parlare del Napoli di quest’anno. Il fatto che domenica abbia la chance di vincere lo Scudetto con ben 6 giornate di anticipo, un evento senza precedenti e questo fa capire la bravura di Spalletti e dei suoi calciatori. Va rimarcata la bravura del tecnico che ha costruito una squadra che ha dato spettacolo sia in Italia che in Europa. Merita di esser festeggiata nel modo migliore. Comprendo l’euforia di Napoli, una città che si merita tutto questo. Si deve fare in modo che tutte le feste possano effettuarsi nella maggior sicurezza. L’importante è che i napoletani possano festeggiare questa conquista sportiva storica. Il Napoli partecipa da anni alle coppe europee, è un ciclo già aperto quello azzurro. Ora si è arrivati alla compiutezza di un lavoro tecnico molto importante. Di sicuro questa squadra sarà rafforzata, si è portata avanti e ha prolungato il contratto di alcuni giocatori importanti. Di sicuro alcuni big saranno al centro di intrighi di mercato importanti, ma ADL non ha bisogno di vendere nessuno come lui ha detto, e questo importante aspetto va sottolineato. Questa impresa è dovuta anche all’oculatezza di una società che ha i conti in regola. Va poi esaltato il valore di Giuntoli, con Kvaratskhelia che è un capolavoro, così come molti altri colpi di mercato”.