La Repubblica – I calciatori azzurri potrebbero riunirsi insieme domenica per seguire Inter-Lazio

L’edizione odierna di la Repubblica ha fatto il punto su cosa potrebbero fare i calciatori azzurri per seguire Inter-Lazio domenica alle 12.30. Secondo il quotidiano il centro sportivo di Castel Volturno potrebbe diventare il fulcro della festa, con una seduta di allenamento programmata per domenica mattina e la possibilità che i giocatori guardino insieme la partita decisiva di San Siro. Cinque anni fa gli azzurri persero lo scudetto in albergo, ma questa volta sperano di vincerlo comodamente davanti alla tv senza impedimenti. Il film sul tricolore avrà finalmente il suo lieto fine.