CdS – Spalletti vede troppo entusiasmo! Non vuole che si perda di vista l’obiettivo

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’atteggiamento di Luciano Spalletti dopo la vittoria contro la Juventus. Secondo il quotidiano Spalletti dovrà mantenere il controllo della sua squadra senza sembrare distante dalla realtà, seguendo sempre la sua forte etica di lavoro e sacrificio. La motivazione per continuare ad andare avanti non deriva dall’ aver superato molte sfide, ma anche dalla determinazione di perseguire l’obiettivo fino alla fine. Sa che c’è un momento per piantare e uno per raccogliere i frutti del loro lavoro. La qualità del raccolto dipende dalla cura e dall’attenzione che si dedica alla semina. La settimana sarà dedicata al lavoro, fino a sabato quando arriverà il momento di giocare una partita in uno stadio mai visto prima dai calciatori.