Tuttosport – Arbitraggio Juve-Napoli, polemiche nello spogliatoio: “Ha sempre torto la Juve”

Tuttosport, oggi in edicola, torna a parlare dell’arbitraggio di Juve-Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano i calciatori bianconeri sarebbero nervosi per l’errore di arbitraggio perchè rappresenta l’ultimo di una lunga serie che ha coinvolto la squadra cnhe in partite contro Sassuolo, Atalanta, Inter, Lazio, Salernitana.

“È una stagione disgraziata per gli arbitri. Nel dubbio, ha torto la Juve. Quello di Milik e Lobotka è un contrasto di gioco, sicuramente al limite, ma l’impatto non è chiaro al punto da scomodare il cosiddetto ‘on field review'”. Si legge sul quotidiano.