CdM – Numeri da record per Kvaratskhelia fino ad ora. Contro la Juventus obiettivo riscatto

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul momento attuale di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano con otto partite rimanenti, il giocatore ha segnato 14 gol, fornito 14 assist e procurato due rigori, un risultato soddisfacente considerando il costo di acquisto di 10.5 milioni di euro per portarlo al Napoli. Nel girone d’andata le prestazioni poco brillanti contro l’Inter e la Sampdoria furono seguite da una notte magica contro la Juventus. Kvaratskhelia lì è riuscito a segnare un gol e a fornire due assist. Kvara è determinato a cancellare le scorie delle notti contro il Milan, e per farlo si concentrerà sul costruire attacchi efficaci sulla sinistra. Kvara ha dimostrato di essere una fonte importante di gioco, vincendo la maggior parte dei duelli e creando diverse opportunità da gol nonostante la marcatura serrata del Milan. Le occasioni mancate pesano sulla storia. Il gol mancato al primo minuto a San Siro, il rigore parato da Maignan e le giocate meravigliose che non sfruttate per imprecisione. Una questione di centimetri che potrebbe aver cambiato la storia del gioco.