Tuttosport – Elkann vorrebbe Giuntoli alla Juve. Il Ds azzurro ha ancora un anno di contratto con il Napoli

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Cristiano Giuntoli. Secondo il quotidiano il Napoli si prepara ad affrontare una Juventus determinata a vendicarsi del 5-1 subito in passato, mentre il club bianconero guarda al futuro e considera il nome di Cristiano Giuntoli come possibile opzione per la propria dirigenza. La ricostruzione secondo il patron John Elkann deve essere sostenibile. ADL però ha un’ opinione divergente. Infatti il presidente azzurro vuole far valere l’anno di contratto che ha ancora Giuntoli con il Napoli. L’obiettivo è proseguire il progetto tecnico che continuerà con Spalletti alla guida della squadra.