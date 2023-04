Secondo quanto riporta Sky, i tre calciatori del Napoli usciti anzitempo nel match di ieri sera Napoli-Milan, destano non poche preoccupazioni. Il meno grave è Rrahmani che potrebbe già tornare a disposizione per la gara di domenica sera in trasferta contro la Juventus. Invece, preoccupano Politano e Mario Rui, con l’esterno offensivo costretto a restare ai box per 2 settimane, mentre il terzino lungo stop di circa 3 settimane o addirittura un mese.