CdS – De Laurentiis, la cifra shock proposta per vendere il Napoli

Come da lui dichiarato, la scorsa stagione il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ricevuto una grande offerta per l’acquisto del Napoli, ma ha rifiutato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, durante un evento a Milano, il presidente avrebbe parlato di un’offerta arrivata lo scorso anno. Ecco le sue parole: “Un anno fa mi hanno offerto 2,5 miliardi per il Napoli e mi sono chiesto: ma mi servono? Avrei dovuto comprarmi una squadra in Inghilterra, ma io ho origini napoletane. Il Napoli ha un valore? È un giocattolo della famiglia De Laurentiis, per cui non vedo motivi per cederlo fin quando non ci stancheremo“.