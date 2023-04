De Core: “Il Napoli deve chiudere subito il campionato”

Francesco De Core, direttore de Il Mattino, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli deve chiudere quanto prima il campionato, non perché possa perderlo ma perché deve concentrarsi sulla Champions. Quella di Lecce sarà una gara importantissima proprio in tal senso, soprattutto dopo la batosta ricevuta dal Milan. Rimettere le cose a posto è fondamentale, bisogna mandare un messaggio alle lontanissime inseguitrici, che non credo abbiano alcun pensiero per il Napoli, impegnate come sono a difendere la qualificazione alla Champions. Con o senza Osimhen, il Napoli ora deve ritrovarsi a Lecce. Poi recuperarlo in Europa sarà cruciale per il proseguimento della stagione”.