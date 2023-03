CdS – Buone notizie dall’infermeria! Meret e Kim verso il recupero per la sfida di Champions

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla condizione degli infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano notizie positive dall’infermeria: Spalletti sta aspettando l’approvazione dello staff medico per annunciare il ritorno di Kim e Meret. Lozano invece è già certo del suo recupero, dopo che ieri si è allenato regolarmente con la squadra, ed entrerà nella lista per il prossimo match internazionale. E infine, una sorpresa inaspettata. Raspadori, assente da prima del Sassuolo per un infortunio alla coscia sinistra, spera di poter essere tra i convocati già domani.