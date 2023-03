Repubblica – ADL pronto a rinnovare il contratto di Spalletti, le ultime

Il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a trattenere Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. L’allenatore toscano guiderà il Napoli fino al 2024.

Come riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, è già tutto scritto e bisogna soltanto formalizzarlo. C’è, infatti, una clausola unilaterale per prolungare il contratto fino al prossimo anno che il patron azzurro può esercitare in un qualsiasi momento, anche in anticipo rispetto alla scadenza di maggio.

L’intesa tra le parti è forte e non è da escludere un possibile accordo per portare avanti il progetto sino al 2025. Sembrano esserci, dunque, le basi per dar vita a un vero e proprio ciclo.