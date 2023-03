Mattino – Lozano a rischio addio, futuro in maglia azzurra in bilico

Parlare di rinnovo con Hirving Lozano è diventata impresa ardua, visto il suo continuo cambio agenti. Dal team Raiola, infatti, è passato a Unique Sports Group.

Il messicano è in scadenza di contratto nel 2024, con un profitto di 4,4mln di euro a stagione. Visto l’abbassamento del tetto degli stipendi a 2,5 mln, è difficile ipotizzare che il Napoli possa proporre al giocatore un nuovo accordo alla stessa cifra che guadagna attualmente; di conseguenza potrebbe non arrivare l’intesa tra le parti per un prosieguo insieme. E poiché il club partenopeo non pensa di portare l’attaccante a scadenza, non è da escludere che possa essere uno dei big a finire sul mercato.