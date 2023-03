La Repubblica – Il presidente De Laurentiis prosciolto per il caso falso in fattura. I dettagli

L’edizione odierna de la Repubblica ha fatto il punto sul proscioglimento del presidente De Laurentiis nel caso falso in fattura. Secondo il quotidiano il proprietario azzurro ha ricevuto la notizia ieri mattina nello Stadio Maradona, dove stava monitorando i progressi dell’area ospitalità in preparazione del match Italia-Inghilterra del 23 marzo. La notizia gli è arrivata dall’avvocato Fabio Fulgeri, che l’ha assistito durante tutta la vicenda. Nel 2013, Calaiò tornò al Napoli per sei mesi dal Siena. De Laurentiis era accusato di aver ricevuto una fattura da parte del procuratore Calleri direttamente alla società e non al giocatore. Ciò avrebbe permesso alla compagnia di trarre vantaggio fiscale con l’IVA scaricata (8 mila euro).