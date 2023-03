Messaggero – Bruno: “Per il Napoli uno dei momenti più belli della storia…”

Bruno Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Il Messaggero, nelle quali si è soffermato sulla sfida di questa sera (ore 20:45) tra Napoli e Lazio.

Queste le parole dell’ex attaccante azzurro: “Per la Lazio sarà dura contro un Napoli così perfetto. La squadra sta vivendo uno dei più belli della storia. Spalletti e Sarri? Al primo dico soltanto “tanto di cappello”, gli darei un 10 pieno. Per Sarri bisogna attendere giugno. Un conto è arrivare tra le prime quattro, un conto è restarne fuori. Per ora sarebbe un 6,5″.

Poi su Osimhen e Immobile: “Pensavo che Victor potesse segnare tra i 20 e i 23 gol. Ci arriverà facilmente e gli auguro di farne molti di più. Questo è dovuto alla sua bravura, ma soprattutto al calcio fantastico che propone la sua squadra. Ci sono più possibilità di segnare. Ciro è in una condizione non ottimale. Era inimmaginabile questo rendimento in chiaroscuro visto che ci aveva abituato a valanghe di gol. Sono stagioni un po’ così, ma il suo valore resta altissimo. Mi auguro che possa ricominciare subito a segnare tanto perché sarebbe determinante per la corsa Champions“.