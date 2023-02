Lozano: “La fiducia del mister è molto importante per me. Il gol arriverà sicuramente, l’importante sono i 3 punti”

Hirving Lozano ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro l’Empoli al ‘Castellani. Queste le sue parole: “La fiducia che mi sta dando il mister è molto importante, penso che sto facendo molto per la squadra, sto facendo quello che mi dice di fare il mister e sono contento di giocare titolare. Ma la cosa più importante è ottenere i 3 punti, come abbiamo fatto oggi. Osimhen è fortissimo, per la squadra è molto importante, e quello che ha fatto all’intervallo è stato bellissimo. Mi manca molto fare il gol, ma sono sicuro arriverà, e dopo quello ne arriveranno sicuramente molti altri. La palla che mi è arrivata al limite poteva essere calciata col sinistro, ma l’ho presa bene col destro, sfortunatamente è uscita di poco”.