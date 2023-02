Spalletti in conferenza: “Non ho più parole per fare i complimenti alla squadra. I calciatori sono consapevoli di avere un’occasione unica”

Spalletti, allenatore del Napoli, ha risposto in conferenza stampa alle domande dei giornalisti dopo il match contro l’Empoli. Queste le sue parole:

Il Napoli quest’anno ha fatto un grande lavoro soprattutto mentale, che ne pensa?

“Oggi abbiamo fatto un grande lavoro dopo l’espulsione di Mario Rui. Loro sono una squadra che corre: hanno rimontato contro lo Spezia e non solo. I subentrati hanno giocato con il sangue agli occhi, Elmas ha fatto un lavoro splendido in entrambe le fasi. Non ho parole per fare i complimenti alla mia squadra”

Secondo lei è vero che gli avversari sono violenti contro i giocatori de Napoli?

“Fare e subire falli ci può stare. Quando il livello di qualità è quello di Kvara diventa difficile non fare fallo, qualche volta usano il fallo per fermarlo, ed è normale sia così. In Italia abbiamo arbitri di grande qualità, i più forti di tutti”

19 vittorie nelle ultime 20 partite. Da Empoli a Empoli cosa è cambiato?

“Siamo migliorati in tutto. L’anno scorso eravamo alla ricerca di equilibrio e compattezza che ora abbiamo. Nel match contro il Sassuolo dopo aver perso palla a seguito di un calcio d’angolo, 10 assatanati correvano dietro la palla per non prendere gol. In 25 anni non ho mai visto nulla del genere”

Oggi il Napoli ha dimostrato di meritare la posizione in cui si trova, il futuro del tuo Napoli qual è?

“Il Napoli ha dimostrato di essere concentrato sull’immediato senza pensare ad altro. I calciatori sanno che hanno un’occasione importantissima e che devono farcela per la loro gente più che per loro. Bisogna pensare partita per partita”

L’unico gol in trasferta subito dopo la sosta è quello di Dzeko, che ne pensa?

“Non è solo la linea difensiva che è fortissima, tutti e 4 i centrali sono fortissimi, ma è il comportamento di tutta la squadra che fa sì che il Napoli non prenda gol. Oggi abbiamo avuto davanti una squadra solida e che correva molto, ma noi siamo stati bravi a eludere la loro pressione: questo fa la differenza”

Un obiettivo è stato centrato: quello di far innamorare di nuovo i tifosi del Napoli: lei si accorge del tifo che c’è in trasferta?

“Lo percepiamo già la sera prima quando arriviamo in albergo. Sembra giusto chiudere un settore e far andare i nostri tifosi nei settori delle squadre di casa? Bisogna pensarci un pochino di più. Oggi erano mischiati da tutte le parti e non ci sono stati casini, sono stati tutti molto bravi”