Spalletti a Mediaset: “Sono molto soddisfatto, ma nessuna presunzione al ritorno”

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 5 dopo la vittoria del Napoli per 2-0 in casa dell’Eintracht Francoforte: “Prestazione? Sono molto soddisfatto perchè ci abbiamo messo personalità sin da subito. Abbiamo gestito la partita e alla fine l’abbiamo portata dove volevamo. Potevamo fare qualche gol in più, è vero, ma la partita è stata molto buona. Non abbiamo rischiato nulla ragionando da squadra matura”.

Sui quarti: “La qualificazione è ancora al 50% perchè manca il ritorno. Serve il massimo dell’umiltà perchè un nostro nemico può essere la presunzione. Anche un episodio può cambiare le partite”.

Sul gioco della squadra: “Abbiamo espresso l’efficacia del nostro calcio anche in ambito europeo. L’Eintracht invece ha giocato molto all’italiana. Noi abbiamo fatto veramente molto bene”.

Sul tipo di partita: “Abbiamo studiato un’aggressione veloce per non far trovare loro ordine tattico. Non dovevamo lasciargli il pallino del gioco perchè sarebbero stati pericolosi negli spazi. Questo ci ha aiutati molto e alla fine ci ha dato vantaggio”.