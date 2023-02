Gazzetta – Osimhen completo a tutti gli effetti: le sue doti incarnano Batistuta, Cavani e l’elevazione di CR7

Victor Osimhen incarnerebbe lo spirito di tre grandi attaccanti del calcio moderno ed europeo.

Affermazione proveniente, con tanto di dettagliata similutidine, dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: secondo la Rosea, infatti, l’attaccante nigeriano avrebbe dimostrato sul campo di avere le caratteristiche di Batistuta, dell’ex azzurro Cavani e di CR7 per l’elevazione aerea che ha stupito tutti contro lo Spezia. Ecco la spiegazione del quotidiano sportivo. Su Batistuta: “Abbiamo ancora negli occhi il meraviglioso gol realizzato contro la Roma: stop di petto, controllo di coscia e destro al volo sotto la traversa. Una conclusione alla Gabriel Batistuta. Coordinazione, potenza, inesorabilità: è questo che trasmette Osimhen. E come accadeva a Batigol, può essere il terminale di un’azione corale o anche cavarsela da solo sfruttando un lancio da dietro, come accadde sempre contro la Roma ma nella gara d’andata all’Olimpico”.

Il paragone con Cavani: “L’abilità di Cavani nel trovare campo Osimhen è sempre in movimento, come accadeva a un altro grandissimo attaccante del Napoli. Edinson Cavani non si fermava mai, correva tanto in orizzontale per poi scatenarsi in verticale quando trovava il momento giusto. L’attacco degli spazi di Osimhen è simile a quello di Cavani e ancor più devastante per la potenza che riesce a trasferire”.

Il paragone con CR7, del quale Victor potrebbe essere l’erede in materia di stacco aereo: “Sale in cielo alla maniera di CR7 Osimhen ad altezza Ronaldo. La media di un gol ogni 88 minuti giocati è degna delle statistiche di CR7, anche se il portoghese ha viaggiato a questi ritmi per quasi tutta la carriera e quindi Osimhen dovrà confermare questa vena realizzativa anche nelle prossime stagioni. Ma la trasferta di La Spezia ha riproposto l’esplosività dello stacco del nigeriano, sui livelli di quello del portoghese. Ronaldo è il miglior colpitore di testa degli ultimi vent’anni e Osimhen sta lavorando per raccoglierne l’eredità in questo fondamentale”. Per un verso o per un altro, dunque, Osimhen sta distruggendo le classifiche degli attaccanti più prolifici d’Europa, griglia nella quale Haaland continua a sorprendere per un rendimento fuori dal comune e da ogni logica. Il Napoli si gode la sua gazzella nigeriana, pronta ancora a cavalcare le onde dell’entusiasmo dei ragazzi di Luciano Spalletti e di quello di un popolo intero.