Repubblica – Kavaratskhelia ed Osimhen, ADL fissa il prezzo dei loro cartellini: i dettagli

Aurelio De Laurentiis fissa il prezzo dei suoi due diamanti: Kavaratskhelia ed Osimhen. Secondo il quotidiano La Repubblica il valore dei due calciatori è alle stelle:

“Il presidente De Laurentiis conosce bene il loro valore e non li lascerà partire a cuor leggero. Osimhenha visto impennare la sua valutazione fino a 120 milioni, che potrebbero aumentare ulteriormente con la vetrina della Champions League. Kvaratskhelia, invece, è arrivato per circa 10 milioni ed ora il suo prezzo si è moltiplicato di almeno otto volte. Tradotto:120+80, ovvero 200 milioni. Questa la base di partenza per la coppia d’oro del Napoli”. Si legge sul quotidiano.