CdS – Spalletti ha deciso: tra gli obiettivi c’è anche la Champions

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concengtrandosi sulle ultime in casa azzurra. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Spalletti e i suoi hanno iniziato la fase di preparazione al match di Europa League contro L’Eintracht Fancoforte.

Il tecnico dei partenopei non ha intenzione di fermarsi e sembra convinto del fatto che i suoi ragazzi possano puntare ad arrivare il più lontano possibile nella competizione:

“Luciano Spalletti non vuole fermarsi. Vuole anzi raddoppiare puntando anche alla Champions League. Il Napoli è tra le squadre più in forma d’Europa e può contare su un entusiasmo ed una voglia di stupire. Anche il presidente De laurentiis crede nella Champions tanto che la settimana scorsa ha promesso premi extra contratto per incentivare la squadra a fare ancora meglio”. Si legge sul quotidiano.