CdS – Calciomercato: Kim seguito da due top club, le ultime

Da poco tempo nel panorama italiano ed europeo, eppure ha già conquistato l’attenzione di diversi top club. Kim Min-jae è diventato un obiettivo gettonato di mercato.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono attualmente due le società interessate al cartellino del sudcoreano: PSG e Manchester United. Per il momento non sono state fatte offerte ufficiali e la società partenopea punta sulla volontà del giocatore, il quale vorrebbe restare in maglia azzurra.

Non a caso, Giuntoli e De Laurentiis stanno trattando con l’entourage del difensore il rinnovo e l’aumento valoriale della clausola rescissoria. Dagli attuali 48 mln di euro, passerebbe a 65mln.