CdS – Kvaratskhelia recuperato! Febbre smaltita ed allenamento interamente in gruppo

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Kvaratskhelia corre verso la Roma. Il georgiano si è allenato in gruppo, ieri, dopo averlo fatto solo parzialmente nei giorni scorsi. Per domenica è pienamente recuperato, alle spalle influenza, febbre e sintomi vari che lo avevano costretto a saltare Cremonese e Salernitana. Kvara c’è, sta bene, si allena coi compagni, punta la Roma e non vede l’ora di rientrare in campo, accanto a Osimhen per provare a ripetere l’impresa contro i bianconeri.