Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport” in questo momento si stanno vivendo attimi di tensione sull’autostrada del sole. Tifosi del Napoli diretti verso Genova per Sampdoria-Napoli e tifosi della Roma diretti verso Milano per Milan-Roma, nel tratto fra Monte San Savino ed Arezzo, si sono scontrati creando disagi al traffico.