CdM – La volontà di Demme decisiva per il suo passaggio alla Salernitana. I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla situazione di Diego Demme. Secondo il quotidiano sul passaggio alla Salernitana del mediano del Napoli sarà decisiva la volontà del calciatore. Le negoziazioni devono maturare e il ragazzo deve essere anche convinto di un passaggio di dimensione importante. Da un top team come la squadra di Spalletti in pole per la vittoria dello scudetto alla Salernitana che punta a non retrocedere. Le alternative al tedesco per il club granata sarebbero il turco Emirhan Ilkhan, del Torino e Azzedine Ounahi, il ventiduenne marocchino che gioca in Francia con l’Angers.