Livakovic, da quando Rog gli parlava bene di Napoli ad eroe Nazionale

Il protagonista assoluto di questo mondiale, Dominik Livakovic, portiere croato resosi protagonista di parate importanti e decisive, rilasciò nel lontano 2018, alcune dichiarazioni sul suo possibile trasferimento al Napoli. Ecco quanto rilasciato dal giovane estremo difensore:

“Interesse di Napoli e Fiorentina? Sono squadre famose, con una storia ricca di passione ed orgoglio. So di essere seguito non solo in Italia, ma anche da altre nazioni del continente europea. Non ne so nulla di questi interessamenti ma sono onorato di essere accostato a certe società. In più il mio grande amico Marko Rog mi ha parlato di Napoli in maniera superlativa e Badelj pure mi ha raccontato della sua squadra e dell’esperienza positiva che sta vivendo in Serie A”.