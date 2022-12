ESPN, Martinez: “Maradona? Diego trascinava, Messi è meglio”

Daniel Martinez, giornalista ESPN Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di “Un Calcio alla Radio”:

“Maradona? L’ho conosciuto molto bene, è stata una delle emozioni più belle della mia vita, è stata la persona che più mi ha fatto emozionare, più di lui solo la mia famiglia. Lasciamo stare l’icona, la personalità, il carisma dove Diego è inarrivabile, ma dentro il campo di gioco, Messi adesso è migliore di Maradona. Nazionale del ’78 più forte di quella dell’‘86? Probabilmente sì, non di tanto. Diego trascinava col suo carattere e carisma, ci fa dimenticare anche quando non è stato all’altezza sul campo.

La più forte? Quella del ’94 senza dubbio, ma anche quella del 2002, senza Diego. Chiedermi di Diego è come chiedermi se voglio più bene a mamma o papà, mi mette sempre in difficoltà. Ma per essere intellettualmente onesto, per me calcisticamente è meglio Messi. Per concludere, continuo ad avere Maradona nel cuore, ma ringrazio il cielo che entrambi sono argentini.

Lozano? È stato il migliore della sua nazionale. Oggi c’è una partita molto difficile, sono concentrato e abbastanza teso. Sogno la finale Brasile-Argentina perché il Brasile è quella che esprime il miglior calcio”.