CdS – In cinque sicuri di andare in Qatar, uno ancora in dubbio. Le ultime

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui giocatori del Napoli, convocati per il Mondiale in Qatar. Secondo il quotidiano dopo l’Udinese sarà tempo di calarsi in un’altra dimensione. Il Napoli, in questo universo parallelo del Mondiale, che durerà un mese, sa di avere di sicuro almeno cinque calciatori. L’elenco già comprende Kim, Olivera, Zielinski, Anguissa e Lozano. Potrebbe però allungarsi perché, ad esempio, Mario Rui spera di aggregarsi al suo Portogallo (è nell’elenco dei 55 preconvocati).