Repubblica – Infortunio Kvaratskhelia, la strategia di guarigione dello staff medico azzurro

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli facendo il punto sull’infortunio di Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il lo staff medico azzurro avrebbe deciso di non ricorrere a nessuna infiltrazione per curare la lombalgia del georgiano:

“Dal 1 gennaio di quest’anno il regolamento anti-doping vieta le infiltrazioni con siringhe di cortisone, considerato alla stregua delle sostanze dopanti. Si spiega dunque così, la decisione del dott. Canonico e dello staff sanitario Ssc Napoli di non forzare e di far rientrare in gruppo il giocatore gradualmente con un percorso terapeutico personalizzato”. Si legge sul quotidiano.