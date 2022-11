CdM – Napoli, sensazioni positive per il ritorno in campo di Kvaratskhelia: le ultime

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli facendo il punto sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante del Napoli fermo a causa di una lombalgia scalpita per rientrare in campo:

“Il suo rientro non è ancora certo ma cresce la fiducia. Ieri hanno lavorato a Castel Volturno soltanto lui e Rrahmani, che rientrerà nel 2023. Kvara martedì aveva già dato dei segnali di miglioramento ma ieri ha provato a correre e le sensazioni sono state positive. È concentrato sull’obiettivo di rientrare in campo sabato, dopo il furto subito sta vivendo in albergo e troverà casa durante la sosta a Napoli”. Si legge sul quotidiano.