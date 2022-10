CdS – Il rinnovamento non ha portato ridimensionamento! Ora il Napoli è sereno e senza paura

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento del Napoli in questa stagione. Secondo il quotidiano era il 16 luglio 2022, Eppure sembra passata un’era geologica, quando ci fu la contestazione a Dimaro con ADL che non usciva dall’albergo in Trentino. Sembrava di assistere gli agli ultimi giorni di Pompei, probabilmente anche a causa di un’inondazione dei social i cui strepiti sono uno specchio deformato della realtà. Due mesi e mezzo dopo, tra Napoli e il Napoli se non è un idillio poco ci manca. Oggi al Maradona saranno in quarantamila. Poco tempo fa le curve superiori a 35 euro avrebbero provocato polemiche e pistolotti sulla disaffezione. Certamente i risultati aiutano ma dopo tanto sbraitare Napoli si è resa conto che rinnovare non è sinonimo di ridimensionare. La città ha gradito la ventata di freschezza che hanno portato tanti volti nuovi. La città non ne era consapevole ma aveva voglia di cambiare pagina, di respirare aria nuova. Di immedesimarsi in volti allegri, non segnati da dolorose sconfitte. I tifosi sono stati travolti da questa sana genuinità. Meno impastata di retorica. In campo, questo Napoli gioca col sorriso e senza paura. Sempre pronto a reagire. Fuori dal campo, Napoli ha riscoperto la gioia e la leggerezza”.