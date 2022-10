Il Napoli sabato tornerà in campo per l’ottavo match di Serie A. La prima partita del weekend sarà proprio quella degli azzurri, che al Maradona affrontano il Torino di Ivan Juric alle 15, per dare continuità ai risultati dei primi 7 match. Da poco è stata anche annunciato l’arbitro del match, che sarà Mariani e i suoi assistenti. Ecco la sestina completa per il match di sabato:

Massimi

Cipressa-Scatrigli

IV: Camplone

Var: Forneau

Avar: Valeri