Moglie Paolo Rossi: “Raspadori ha una grande somiglianza con lui, spero diventi il suo erede”

Federica Cappelletti, moglie del grande Paolo Rossi, campione del Mondo nel 1982 e tra i più grandi di sempre per la Nazionale, ha parlato di Raspadori. Il numero 81 ex Sassuolo nelle ultime due partite disputate con la maglia della Nazionale ha fatto grandi cose, e molti lo hanno paragonato a ‘Pablito’. Un paragone che alla moglie dell’ex bomber, ormai scomparso, non sembra dare fastidio e anzi, ne è contenta. Queste le sue parole a riguardo a Radio Punto Nuovo: “Paolo ha rappresentato tantissimo per il calcio italiano, spero che Raspadori possa fare lo stesso, o addirittura meglio. Paolo diceva sempre che per diventare un campione non si deve avere solo il talento, ma anche una grande umanità e un buon cuore. Raspadori potrebbe essere l’esempio perfetto di quello che diceva Paolo, sia per tecnica che per il lato umano. Paolo ha visto spesso negli ultimi mesi di vita la Nazionale ed era curioso del percorso di crescita, anche di Raspadori era molto incuriosito”.