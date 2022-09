Dott. Canonico a Radio Kiss Kiss: “Politano? Prognosi di tre settimane. Osimhen? La settimana prima della Cremonese sarà cruciale. Demme? Pienamente recuperato”

Il dottor Raffaele Canonico, responsabile medico della Ssc Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato degli infortuni che hanno coinvolto alcuni giocatori del Napoli.

“Politano? Gli esami hanno evidenziato un infortunio alla caviglia che ha portato tanto dolore. Si è evidenziata una lesione ad un legamento della caviglia di primo grado, dalla prognosi di circa tre settimane. Rientro? Seguiamo i protocolli, poi dipende da come si evolve la situazione e da come risponderà Matteo alla riabilitazione. Vedremo giorno dopo giorno come migliorerà, poi da lì si gestirà il dolore”.

“Osimhen? Sono passati 17 giorni. Victor è un professionista che ha accelerazione e cambi di passo. Ha avuto il classico infortunio del velocista. La sua è una lesione di secondo grado. La sua zona è più delicata e chiede un processo più delicato di riabilitazione. Poi quando parliamo delle sue elevate velocità è un altro conto, perché nella riabilitazione bisogna abituarlo ai suoi ritmi. Data del rientro? La settimana prima della Cremonese è cruciale, perché se i progressi saranno buoni e procederanno al meglio riusciremo a portarlo suoi ai valori di forza, poi la guarigione sportiva si completa dopo alcuni allenamenti con la squadra. Dopo l’Ajax siamo a 28 giorni, di solito ci vogliono 5 settimane per tornare, perciò la Cremonese sarà decisiva. Osimhen vittima di infortuni perché va a mille? Il fatto che sia molto fisico può di un minimo aumentare il rischio, lui non si tira molto indietro nei contrasti. Lui ha avuto due traumi cranici, una lussazione e l’infortunio muscolare. Sono traumi indiretti. A volte c’è un contrasto di gioco che va a cambiare la biomeccanica e alla lunga può portare ad infortuni muscolari. La maschera? Credo che la porti per avere quel plus di tranquillità, sebbene il chirurgo gli abbia detto che può toglierla da mesi. Quindi questo a lui da qualcosa in più di tranquillità, se è scaramanzia bisogna chiederlo a lui”.

“Demme? Ha ripreso con il gruppo, siamo stati perfettamente nei tempi, dopo un mese preciso è tornato in gruppo. La sua condizione fisica è ottima perché ha fatto la preparazione. Si è allenato negli ultimi 10-15 giorni e ora deve ritrovare le dinamiche nei contrasti e del lavoro di squadra. Il ragazzo sta bene ed è pienamente recuperato”.