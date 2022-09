TMW – Italia-Inghilterra, la probabile formazione: Mancini messo a dura prova

Questa sera l’Italia di Roberto Mancini affronterà l’Inghilterra per la quinta giornata di Nation League. Il Ct della Nazionale deve trovare una soluzione per l’assenza degli esterni offensivi. Chiesa, Berardi, Pellegrini e Insigne sono tutti indisponibili. C’è quindi bisogno di un nuovo modulo: il 3-5-2. Ma Mancini non intende abbandonare del tutto il 4-3-3, puntando su Gabbiadini, Raspadori e Scamacca. Questa la probabile formazione:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson Pamieri; Barella, Jorginho, Pobega; Gabbiadini, Scamacca, Raspadori.