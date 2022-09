Il Cholito decisivo, entra e segna: le pagelle dei quotidiani

Il 2-1 del Napoli contro il Milan ha la firma del Cholito. Decisiva la sua rete, la quale ha portato alla vittoria azzurra.

L’attaccante ha dimostrato la sua voglia di giocare e far bene con la maglia partenopea, conquistando anche i quotidiani, i quali esaltano la sua grinta:

7,5 per Il Mattino. Battezzato come “l’hombre del partido”, Simeone è entrato in campo con il piglio giusto, lavorando un gran pallone crossatogli da Mario Rui.

7 per La Gazzetta dello Sport. Segna un gol di indiscussa bellezza tecnica e potenza d’esecuzione.