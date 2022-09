SKY – Le probabili formazioni di Milan-Napoli! Raspadori avanti per il ruolo di prima punta

L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sulle probabili formazioni di Milan-Napoli. Secondo l’emittente televisiva il Milan dovrà fare a meno dello squalificato Leao, Pioli è in emergenza nel reparto offensivo considerando anche le assenze di Rebic, Origi e Ibrahimovic. Vista l’assenza del portoghese, sulle fasce dovrebbero agire Messias e Saelemaekers, prima punta Giroud con alle spalle De Ketelaere. In mediana pochi dubbi: Tonali– Bennacer sarà la coppia che guiderà il centrocampo dei rossoneri. Scelte fatte anche in difesa: confermatissimo il quartetto con Calabria, Kalulu, Tomori, Theo a difendere la porta di Maignan. Il Napoli ancora privo dell’infortunato Osimhen dovrebbe avere come punta centrale Giacomo Raspadori. Ai suoi lati Kvaratskhelia e Politano, favorito su Lozano. A centrocampo ci saranno i soliti noti Anguissa, Lobotka e Zielinski. Anche in difesa le scelte sembrano già fatte: Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui difenderanno la porta di Meret.

Di seguito le probabili formazion di Milan e Napolii:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.