Top & Flop – Un Napoli stellare illumina il Maradona, poker al Liverpool

Partita ai limiti della perfezione da parte della formazione azzurra, che distrugge le stelle del Liverpool per 4 a 1. In gol Zielinski, poi Anguissa e Simeone, che chiude il primo tempo sul punteggio di 3 a 0. Il secondo tempo inizia così come era iniziato il primo, con un gol di Zielinski. Inutile ai fini del risultato il gol della bandiera firmato Luis Diaz. Di seguito il Top e il Flop della partita scelti dalla redazione di MondoNapoli.

TOP Anguissa – Prestazione sontuosa da parte del centrocampista camerunense, che annulla insieme ai suoi compagni di reparto l’intero centrocampo Red. Fantastico il gol in combinazione con Zielinski che mette solo la ciliegina su una torta deliziosa che è la sua partita. Da una sua giocata parte anche l’azione per il gol del 3 a 0. Giocatore totale.

FLOP NESSUNO – In una prestazione del genere, è davvero impossibile eleggere un “flop”. Battere per 4 a 1 una delle squadre più forte del mondo non è da tutti. La squadra ha impacchettato una prestazione perfetta e nessun giocatore merita di essere eletto Flop.