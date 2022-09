Primo tempo assurdo della squadra di Spalletti, 3 a 0 al termine dei primi 45 minuti. Ecco Zielinski ai microfoni di Prime Video:

Te l’aspettavi così questa partita. “Si me l’aspettavo, perché abbiamo tanta qualità nella rosa, muoviamo bene la palla e troviamo le giuste situazioni per far male al Liverpool”.

Ora cosa bisogna fare?. “Bisogna continuare così, sappiamo che squadra è, sarà difficile”