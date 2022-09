Pagelle MN di Napoli-Liverpool: Poker Champions siglato Zielinski

Serata da sogno per l’esordio in Champions del Napoli. Annichiliti i vice campioni d’Europa. Kloop ancora una volta battuto al Maradona. Zielinski con una doppietta sancisce la vittoria azzurra condita dal primo gol di Anguissa e Simeone con la maglia del Napoli. Un’emozione unica per tanti dei giocatori all’esordio europeo sul palcoscenico più importante.

Ecco le pagelle di MondoNapoli:

Meret 7,5: Sempre attento e in fiducia. Due parate decisive nel primo tempo su Van Dijk e nel secondo tempo, di istinto, su Diaz. Nulla può sul gol.

Di Lorenzo 7,5: Davanti un fenomeno come Luis Diaz che tiene a bada per la maggior parte della partia concedendosi qualche sortita offensiva. Poi il colombiano cambia passo complice la stanchezza del capitano del Napoli

Olivera 7,5: Dal suo lato non si passa. Salah vede i sorci verdi con lui. Gran debutto dell’uruguaiano in Champions. Gara perfetta.

Rrhamani 7,5: Firminio e Nunez non trovano mai la porta. Gioca con precisione e sicurezza. Leader del reparto arretrato

Kim MinJae 7,5: Esordio da sogno per lui come per gli altri. Nessuna sbavatura. Sempre lucido a fare le scelte giuste e gli attaccanti dei Reds trovano il muro coreano davanti a loro.

Anguissa 8,5: Sontuoso. Non c’è altro aggettivo. Primo gol con la maglia del Napoli nella serata più bella per lui. Assist e tantissimi palloni recuperati in ogni parte del campo. Un incubo per Fabinho e compagni.

Lobotka 8: Ormai ogni aggettivo è superfluo. Padrone del centrocampo. Mai in affanno. Sbaglia un passaggio all’80’ e Spalletti si meraviglia.

Zielinski 8,5: La gara top che ti aspetti dal suo talento. Rigore glaciale, assit al bacio per Anguissa e poi tantissime giocate di qualità come lo scavino del 4-0. Doppietta meritata.

Politano 7: Asse con Di Lorenzo ormai collaudato e dal suo lato lancia sempre la palla giusta per Osimhen. Ormai un titolare di ruolo.

Osimhen 7: palo dopo 45 secondi, una freccia nel fianco di Gomez e VanDijk. Si procura anche il rigore che poi sbaglia. Esce per un infortunio che speriamo non sia lungo.

Kvaratskhelia 7,5: Battesimo Champions senza gol ma con assist e giocate che fanno stropicciare gli occhi a tutta europa.

Simeone 7,5: Esordio da sogno in Champions. Gol del 3-0 a fine del primo tempo dopo pochi minuti dal suo ingresso. Con annesse lacrime di gioia. E poi assit per il 4-0 di Zielinski.

Zerbin 7: Esordio anche per lui con personalità. Ha di fronte Alexander Arnold e lo affronta senza timore. Bravo anche in fase difensiva.

Lozano 6,5: Ci mette sempre la corsa e la tecnica ma è forse troppo frettoloso al tiro.

Mario Rui 6,5 : la gastroenterite gli nega la titolarità ma nei minuti finali ci mette tutta la sua esperienza per tenere a bada le sfuriate dei Reds.

Elmas 6,5 : entra per dare il respiro ad uno dei migliori in campo. Tiene bene la posizione e contiene Thiago

Spalletti 8,5 : prepara la partita in maniera ineccepibile. Tanti esordienti ma tutti senza timore e il tecnico lo sa e si affida alla loro freschezza e sfrontatezza per annichilire il Liverpool, vice campione d’Europa. Una serata da incorniciare anche per lui che esulta come un ragazzino anche con la clavicola in disordine.