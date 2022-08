Sky – Ronaldo-Napoli, non arrivano smentite. C’è un nodo da sciogliere perché la trattativa vada in porto

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione a proposito della trattativa che lega i destini di Cristiano Ronaldo e di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato, il Napoli avrebbe aperto all’offerta dell’agente Jorge Mendes, ma alla condizione che il Manchester United offra almeno 100 milioni per il nigeriano e che versi gran parte dello stipendio al portoghese. Il punto di domanda sta nel fatto di se il potente agente riuscirà a formalizzare la domanda ai Red Devils. Nel caso dovesse saltare la trattativa per Antony, il club inglese potrebbe acquistare Osimhen. In caso opposto potrebbe scegliere un altro attaccante, e tra i nomi circola quello di Pierre-Emerick Aubameyang.

Tutto dipende dal club inglese, mentre dal Napoli non sono arrivate smentite. La dirigenza azzurra chiede almeno 120-130 milioni per la cessione dell’ex Lille, ma la sensazione è che si possa chiudere a 100 con gli inglesi atti a versare gran parte dello stipendio a Ronaldo. Infine, Di Marzio ha aggiunto che non ci sono vere e proprie trattative sul tavolo. Il procuratore di Osimhen avrebbe chiuso alla trattativa affermando la volontà dell’attaccante di restare al Napoli, questo forse per il fatto che al momento Mendes stia apparecchiando la tavola da solo senza aver coinvolto gli altri protagonisti.