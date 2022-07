L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla situazione di Kalidou Koulibaly. Secondo il quotidiano ci sarà un incontro faccia a faccia la prossima settimana tra De Laurentiis e Koulibaly. Il patron del Napoli dovrebbe rientrare domani in Italia ed è atteso martedì a Dimaro; Koulibaly, invece, dovrebbe arrivare giovedì. La proposta dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di base fissa più 1 di bonus. Sarebbe comunque un passo indietro per Koulibaly a livello economico, visti i 6 milioni netti di base fissa previsti dall’attuale contratto. Il suo agente Ramadani sonda le opportunità, garantire un ingaggio più alto è la sua missione principale: Kalidou in una big europea potrebbe arrivare anche ad un ingaggio di 8 milioni di euro. Una svolta potrebbe arrivare nel summit con De Laurentiis. Un appuntamento senza intermediari, tra presidente e capitano in pectore per scrivere il futuro di Koulibaly, l’ultimo leader del Napoli orfano di Mertens e Insigne“.