CdS – Inizia il ritiro a Dimaro e stasera subito conferenza di Spalletti

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul ritiro del Napoli iniziato nella serata di ieri. Secondo il quotidiano la squadra è arrivata ieri allo Sporthotel Rosatti di Dimaro, mentre oggi alle 19.30 Luciano Spalletti inaugurerà con la prima conferenza stampa il ritiro 2022. Un inizio in grande stile, non c’ è che dire, che servirà soprattutto a chiarire almeno una serie dei punti all’ ordine degli ultimi giorni: dalla questione Koulibaly in poi, certo. I primi tifosi, comunque, sono sbarcati in Val di Sole ancor prima del gruppo e hanno atteso i giocatori all’ ingresso dell’ hotel: non è ancora l’ ondata azzurra attesa nei prossimi giorni, per carità, ma è comunque il segnale di un affetto che non ha confini. Le scene: Juan Jesus che abbraccia un sorridente Fabian; Lozano che saluta la gente; Olivera che tira dritto a testa bassa, concentrato o magari soltanto stanco; Demme, Mario Rui, Kvaratskhelia, Zerbin, Gaetano e un po’ di ragazzi. Tra i convocati ci sono anche Ambrosino, il principino del gol dell’ultimo campionato Primavera; il portiere Idasiak; il difensore Costanzo. Tornano il portiere Contini e i centrocampisti Folorunsho e Zedadka. A ricevere i cori? Spalletti. Tutti per lui. Oggi doppia seduta allo stadio Comunale di Carciato, come sempre aperta al pubblico: si comincia